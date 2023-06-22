ООН выпустила доклад об убийствах детей в Украине во время войны
ООН обвиняет Россию и Украину в убийствах детей во время войны.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на внутренний отчет ООН, с которым ознакомилось издание.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвиняет Россию в убийстве 136 детей в прошлом году. В том же ООН обвиняет и Украину.
По словам генсека ООН, дети в основном погибли в результате авиаударов. Согласно отчету, всего в прошлом году в Украине было доказано убийство 477 детей. 136 убийств приписываются российским силам, 80 - украинским войскам.
Ранее мы анализировали доклад ООН о военных преступлениях во время боевых действий в Украине.
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