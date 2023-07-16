Согласно данным опроса Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), абсолютное большинство украинских беженцев, покинувших страну из-за войны, выражают намерение или надежду вернуться домой.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

76% опрошенных украинцев, которые находятся в странах ЕС и Молдове, заявили о своих планах навсегда вернуться на родину.

Отмечается, что украинцы, которые находятся в соседних с Украиной странах Европы, имеют более высокие надежды на возвращение домой, чем те, кто вынужден был уехать в более отдаленные страны европейского континента, – соответственно 71% и 57%.

Кроме того, с момента перемещения более трети украинских переселенцев (39%) уже навещали родные регионы за время войны. Это помогает людям поддерживать связь с семьями и окончательно решить вопрос с возвращением, сообщают в ООН.

Ранее в ООН сообщали, что более половины детей беженцев из Украины не ходят в польские школы.

Также сообщалось о том, что в Болгарии продлили программу приема украинских беженцев до конца сентября, а в Латвии - до конца 2023 года.