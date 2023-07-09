Болгария продлила программу приема беженцев из Украины. Программа продолжена до конца сентября.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

По программе владельцы гостиниц и дальше будут получать по 15 левов (около 310 гривен) в день за каждого украинца со статусом временной защиты, который у них проживает.

Кроме того, правительство Болгарии поручило в течение двух месяцев разработать предложения по трудоустройству и образованию для украинцев.

Напомним, ранее в Болгарии шли скандалы с размещением беженцев из Украины: владельцы отелей "на бумаге" селили у себя украинцев и получали деньги от правительства.

Также "Страна" писала, что сотни украинских беженцев в Берлине вынуждены выселяться из хостелов из-за сезона отпусков и наплыва в немецкую столицу туристов.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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