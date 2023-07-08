Правительство приняло решение о выплатах пострадавшим от подтопления, независимо от получения ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

На заседании правительства было принято решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Государство будет выплачивать помощь в размере 5 тысяч гривен.

Ранее лица, зарегистрированные как получатели пособий на жительство внутренне перемещенным лицам на момент 5 июня 2023 года, не имели права на получение этой помощи.

Теперь все граждане, проживавшие в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению в результате Каховской катастрофы, смогут получить денежную помощь от государства.

Ранее мы писали, что около 112 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей получат единовременную денежную выплату в размере 11 600 гривен: 5 000 – от Кабмина, 6 600 – от Международной организации по миграции ООН.

Также мы сообщали, что пострадавшие в результате затопления Херсонской области смогут получить финансовую помощь от США. Каждое домохозяйство получит 2 200 гривен на человека в течение трех месяцев

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