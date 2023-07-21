В Константиновке Донецкой области сегодня ночью обстреляли частный сектор. В результате погибла супружеская пара, в чей дом попал снаряд.

Об этом сообщает в Фейсбук прокуратура региона.

По данным прокуратуры, по Константиновке стреляли из РСЗО "Град" около 4:00. Погибшим при обстреле мужу и жене было 57 и 50 лет. В момент атаки они спали у себя дома.

Также повреждены около 20 домовладений, дорожное покрытие и газопровод.

В связи с обстрелом начато расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.

Также ночью Одесская область в четвертый раз за неделю была атакована ракетами. Уничтожен склад с агропродукцией.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.