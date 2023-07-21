В Донецкой области в результате российского обстрела погибли двое детей
В поселке Дружба Донецкой области близ Торецка двое детей погибли от российского артиллерийского обстрела.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью", - написал Кириленко.
Также в поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина, она доставлена в больницу.
Напомним, в Константиновке Донецкой области сегодня ночью обстреляли частный сектор. В результате погибла супружеская пара, в чей дом попал снаряд.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.
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