В поселке Дружба Донецкой области близ Торецка двое детей погибли от российского артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью", - написал Кириленко.

Также в поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина, она доставлена в больницу.

Напомним, в Константиновке Донецкой области сегодня ночью обстреляли частный сектор. В результате погибла супружеская пара, в чей дом попал снаряд.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.

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