Сегодня, 21 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области. В одном из населенных пунктов района повреждено здание дома культуры, погибла женщина.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", - написал Чаус.

Напомним, сегодня днем Россия нанесла ракетные удары по Одесской области. Было выпущено семь крылатых ракет разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поврежден. Также оккупанты ударили по Одесчине, где-то южнее областного центра.

Ранее мы писали, что сегодня ночью Одесская область в четвертый раз за неделю была атакована ракетами. Попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

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