Сегодня ночью Россия атаковала дронами Кировоградскую область. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram-канале.

"Сегодня ночью российский агрессор снова атаковал Кировоградщину дронами. Работало ПВО. Предварительно – без погибших и травмированных и разрушений гражданских зданий", - написал Райкович.

Также россияне дважды атаковали Никополь - из артиллерии и беспилотников, пострадало предприятие и трое жителей.

Напомним, вчера в поселке Дружба Донецкой области близ Торецка двое детей погибли от российского артиллерийского обстрела. Брат и сестра находились во дворе, они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, в результате удара погибли четыре работника предприятия. Еще двое получили ранения.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

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