Войска РФ нанесли авиаудар по Купянскому району. Ранена 70-летняя женщина
Сегодня российские войска нанесли авиаудар по селу Кучеровка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская ОВА в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела была ранена 70-летняя женщина. У пострадавшей – множественные осколочные ранения туловища и конечностей", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Погибла женщина.
Ранее мы писали, что за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. В пгт Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина
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