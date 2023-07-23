Сегодня российские войска нанесли авиаудар по селу Кучеровка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская ОВА в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела была ранена 70-летняя женщина. У пострадавшей – множественные осколочные ранения туловища и конечностей", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Погибла женщина.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. В пгт Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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