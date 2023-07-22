За прошедшие сутки Херсонскую область россияне обстреляли 63 раза, один человек ранен
Российские войска совершили 63 обстрела Херсонской области за минувшие сутки, выпустив 414 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 9 снарядов.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; спортивное заведение в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона, один человек получил ранения, сообщил Прокудин.
Также россияне дважды атаковали Никополь - из артиллерии и беспилотников, пострадало предприятие и трое жителей.
Как писала "Страна", 16 июля Херсонскую область россияне обстреляли 69 раз, один человек погиб.
Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.
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