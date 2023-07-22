Российские войска совершили 63 обстрела Херсонской области за минувшие сутки, выпустив 414 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 9 снарядов.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; спортивное заведение в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона, один человек получил ранения, сообщил Прокудин.

Также россияне дважды атаковали Никополь - из артиллерии и беспилотников, пострадало предприятие и трое жителей.

Как писала "Страна", 16 июля Херсонскую область россияне обстреляли 69 раз, один человек погиб.

Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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