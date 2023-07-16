В Херсонской области неизвестный предмет сдетонировал в руках детей. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Трифоновке на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет. У детей – черепно-мозговые травмы, контузии. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, ожог ноги", - написал Прокудин.

Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в приграничной зоне Житомирской области в результате игнорирования предупредительных знаков семья на автомобиле взорвалась на мине, заехав в лес за черникой.

Ранее мы писали, что в Черниговской области на мине подорвалась машина с полицейскими. В результате взрыва погиб полицейский Алексей Жовтик. Его коллегу госпитализировали с травмами.

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