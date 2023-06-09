Утром, 9 июня, на территории приграничья Черниговской области на мине подорвался автомобиль. Есть погибший.

Об этом сообщает "Суспільне".

Известно, что в результате взрыва погиб полицейский Алексей Жовтик. Его коллегу госпитализировали с травмами.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции в Черниговской области, мужчины находились вне службы. 39-летний правоохранитель погиб на месте. У погибшего остались трое несовершеннолетних детей.

Напомним, Минобороны предупреждает, что в зоне подтопления в Херсонской области к берегу может прибить мины.

Также мы писали, как в конце апреля в РФ недалеко от границы с Украиной на мине подорвалось авто, четверо погибли.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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