В Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Харьковской области Олег Синегубов.

"Сегодня около 12:00 вблизи деревень Морозова Долина и Лемищино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина 37 лет скончалась на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказано в посте.

Ранее в Изюме женщина подорвалась на мине "Лепесток", лежавшей на кладбище.

Также мы сообщали, что в Харьковской области на взрывном устройстве подорвался работник "Харьковоблэнерго".

Сейчас Украина является самой заминированной страной в мире. Около 30% (примерно 174 тысячи кв. км) территорий государства усеяны неразорвавшимися минами и боеприпасами. По этим показателям Украина обогнала таких лидеров антирейтинга, как Афганистан и Сирия.

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Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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