В приграничной зоне Житомирской области в результате игнорирования предупредительных знаков семья на автомобиле взорвалась на мине, заехав в лес за черникой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Согласно информации полиции, семья решила отправиться на заминированную территорию в лесной массив, чтобы собирать ягоды. Несмотря на предупредительные знаки и ограничительные ленты, люди пренебрегли безопасностью.

По данным полиции, мужчина высадил свою семью перед знаками "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" и сам проехал дальше, подняв шлагбаум. В результате его автомобиль подорвался на мине на запрещенной территории. 23-летний водитель погиб.

Полиция призывает жителей области соблюдать правила безопасности и напоминает, что посещение лесов разрешено за исключением территорий, находящихся в 20 километрах от границы с Беларусью, а также оккупированных территорий. Кроме того, запрещено посещение заповедников области и водоемов, расположенных рядом с объектами критической инфраструктуры.

Напомним, ранее в Черниговской области на мине подорвалась машина с полицейскими.

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Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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