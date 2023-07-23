Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. Есть погибшие
За прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
"В пгт Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Мужчина 60 лет получил ранение и был госпитализирован", - написал Синегубов.
Кроме того, в селе Кучеровка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, произошел пожар.
В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В селе Богуславка Изюмского района поврежден частный дом и автомобиль. Также в селе Чернещина Изюмского района в результате обстрела повреждено здание клуба, произошел пожар.
Помимо этого, Синегубов добавил, что на Купянском направлении наши защитники надежно удерживают свои позиции. Продвижения у врага нет.
Также вчера в результате очередного обстрела Купянска погибла 57-летняя женщина.
Ранее мы писали о том, что в Изюмском районе Харьковской области 48-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.
Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.
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