За прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации массово обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В пгт Двуречная Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 45-летний гражданский мужчина. Мужчина 60 лет получил ранение и был госпитализирован", - написал Синегубов.

Кроме того, в селе Кучеровка Купянского района повреждены здания свинокомплекса, произошел пожар.

В селах Новоосиново и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Богуславка Изюмского района поврежден частный дом и автомобиль. Также в селе Чернещина Изюмского района в результате обстрела повреждено здание клуба, произошел пожар.

Помимо этого, Синегубов добавил, что на Купянском направлении наши защитники надежно удерживают свои позиции. Продвижения у врага нет.

Также вчера в результате очередного обстрела Купянска погибла 57-летняя женщина.

Ранее мы писали о том, что в Изюмском районе Харьковской области 48-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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