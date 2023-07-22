Сегодня, 22 июля, российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня рашисты в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеского обстрела погибла 57-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Также российские войска снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумской области. Обстрелам подверглось одно из сел Краснопольской общины. Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения разной степени тяжести. Раненые доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, вчера Россия ударила авиабомбами по Нью-Йорку Донецкой области. В результате обстрела погибли четыре и ранено три человека.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

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