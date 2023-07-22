Сегодня российские войска снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумской области. Обстрелам подверглось одно из сел Краснопольской общины. Обстрел произошел около десяти часов утра, было зафиксировано 14 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения разной степени тяжести. Раненые доставлены в медицинское учреждение.

Разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

"Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинически уничтожает все на своем пути. Искренние соболезнования родным и близким. Молимся за выздоровление раненых людей. Никогда не будет прощения российским террористам", – отметил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Также войска РФ ударили авиабомбами по Нью-Йорку в Донецкой области, погибли четверо местных жителей.

Как писала "Страна", на днях на Сумскую область ночью был налет "Шахедов", один из них попал в здание, ранена женщина.

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