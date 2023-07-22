Российские войска ударили авиабомбами по Нью-Йорку Донецкой области. В результате обстрела погибли четыре и ранено три человека.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, 21 июля 2023 года, около 19:05, вооруженные силы России произвели обстрел пгт Нью-Йорк. Предварительно против местных жителей оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - остатки их тел достали из-под завалов разрушенного дома.

Кроме того, получили ранения еще трое гражданских. Они с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

Напомним, вчера в Донецкой области в результате российского обстрела погибли двое детей.

Также "Страна" писала, как россияне обстреляли Авдеевку и Острое Донецкой области, два человека погибли.

Сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область и дважды ударили по Никополю - из артиллерии и беспилотников, пострадало предприятие и трое жителей.

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