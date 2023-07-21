В Изюмском районе Харьковской области 48-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Верхний Байрак Балаклейской громады. Недалеко от своего двора 48-летний местный житель наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который находился в высокой траве.

В результате взрыва мужчина получил ранения и был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала "Страна", в Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мине.

Ранее в Изюме 53-летняя женщина подорвалась на мине "Лепесток", лежавшей на кладбище. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Также мы сообщали, что в Херсонской области на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет.

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