В Харьковской области 48-летний мужчина подорвался на взрывчатке
В Изюмском районе Харьковской области 48-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайное происшествие произошло в селе Верхний Байрак Балаклейской громады. Недалеко от своего двора 48-летний местный житель наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который находился в высокой траве.
В результате взрыва мужчина получил ранения и был госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писала "Страна", в Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мине.
Ранее в Изюме 53-летняя женщина подорвалась на мине "Лепесток", лежавшей на кладбище. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.
Также мы сообщали, что в Херсонской области на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет.
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