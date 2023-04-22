В Снигиревке Николаевской области два человека подорвались на противопехотной мине.

Об этом сообщает в субботу, 22 апреля, глава Снигиревской МВА Иван Кухта в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 22 апреля, в городе Снигиревка вблизи бывшего завода минеральных вод на противопехотной мине подорвались двое жителей нашей общины", - говорится в сообщении.

В настоящее время один из пострадавших доставлен в местную больницу.

Кухта добавил, что Снигиревская община является одной из самых заминированных и загрязненных взрывоопасными предметами.

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