В Изюмском районе Харьковской области во время сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, тракторист госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"16 июля в 09:55 в поле на окраине поселка Андреевка Донецкой общины на вражеской противотанковой мине подорвался трактор одного из местных фермерских хозяйств. Пострадал тракторист. Он госпитализирован в больницу в г. Балаклея", - говорится в сообщении.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обратилось к гражданам с просьбой помнить о минной опасности и соблюдать осторожность при движении по неизвестным грунтовым дорогам.

Напомним, в Херсонской области на улице дети обнаружили неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет.

Ранее мы писали, что в лесу Житомирской области авто подорвалось на мине. На машине семья ехала собирать чернику. Водитель погиб, когда перелез через запрещающее заграждение.

Также мы сообщали, что в Черниговской области на мине подорвалась машина с полицейскими.

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