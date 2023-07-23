Сегодня ночью российская армия обстреляла Никополь Днепропетровской области. В результате повреждены три частных дома, три хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередач.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"По населенным пунктам региона тяжелая артиллерия оккупантов била дважды. Под прицелом – Марганецкая община и Никополь. В последнем повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Задело легковой автомобиль и линию электропередач. Специалисты обследуют атакованные территории", - пишет Лысак.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 21 июля россияне также обстреляли из артиллерии Никополь. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей, повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных построек. Россияне также повредили линию электропередач. Повторно враг обстрелял город ночью. Снаряды попали в промышленное предприятие.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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