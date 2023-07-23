22 человека ранены, среди них четверо детей. В МВД рассказали о ракетном обстреле Одессы
В Министерстве внутренних дел сообщили детали последствий ночных ракетных ударов по Одессе.
Как сообщает глава МВД Игорь Клименко, в результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его посекло осколками.
Также 22 человека ранены. Среди них 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-ти летних.
Кроме того, в сети публикуют видео, как жители Одессы занимаются уборкой центра города после ночных обстрелов.
Напомним, в воскресенье, 23 июля, россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. Рано утром было известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".
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