В Министерстве внутренних дел сообщили детали последствий ночных ракетных ударов по Одессе.

Как сообщает глава МВД Игорь Клименко, в результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его посекло осколками.

Также 22 человека ранены. Среди них 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-ти летних.

Кроме того, в сети публикуют видео, как жители Одессы занимаются уборкой центра города после ночных обстрелов.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. Рано утром было известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов: пять "Ониксов" из Крыма; три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море; четыре "Калибра" (все сбиты); пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".

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