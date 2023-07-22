Международная организация ЮНЕСКО осудила российские удары по Одессе. В частности, по центру города, в результате которых пострадали музеи.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом и нормативными документами.

"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в заявлении.

Предварительная оценка выявила повреждение нескольких музеев находящихся на территории Всемирного наследия. Речь идет об Одесском археологическом музее, Одесском морском музее и Одесском литературном музее. Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года.

Как писала "Страна", с конца июля российские войска усилили обстрелы юга Украины, в частности, Одесской области после того, как Россия заявила о прекращении "зерновой сделки". Россия массировано атаковала портовую инфраструктуру и зерновые терминалы.

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