Россияне уничтожили зернохранилище в Одесской области. Фото
Появились кадры разрушенного зернохранилища, куда вчера попали российские ракеты.
Фото опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Выращен под сиренами. Собран под ракетными обстрелами. Уничтожен дотла извергами. Россия сегодня - это убийцы, террористы и лицемеры, которые думают, что могут оставить мир на грани голода. Но воля украинцев несокрушима. Мы все отстроим и все вырастим заново" - написал Кипер.
Напомним, в Одесской ОВА сообщали, что было попадание в терминалы с зерном, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, было две волны ударов. Первоначально РФ выпустила две ракеты "Калибр". И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар.
Ранее Россия тоже наносила удары по Одессе и области, кроме этого, сильному обстрелу подвергся и Николаев.
Также "Страна" писала, что в Одессе после ночного обстрела пострадало здание генерального консульства Китая.
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