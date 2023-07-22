Появились кадры разрушенного зернохранилища, куда вчера попали российские ракеты.

Фото опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Выращен под сиренами. Собран под ракетными обстрелами. Уничтожен дотла извергами. Россия сегодня - это убийцы, террористы и лицемеры, которые думают, что могут оставить мир на грани голода. Но воля украинцев несокрушима. Мы все отстроим и все вырастим заново" - написал Кипер.

Напомним, в Одесской ОВА сообщали, что было попадание в терминалы с зерном, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, было две волны ударов. Первоначально РФ выпустила две ракеты "Калибр". И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар.

Ранее Россия тоже наносила удары по Одессе и области, кроме этого, сильному обстрелу подвергся и Николаев.

Также "Страна" писала, что в Одессе после ночного обстрела пострадало здание генерального консульства Китая.

Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.