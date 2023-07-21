Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о зерновой сделке. По его словам, Россия выступает за работу зернового коридора.

Об этом Эрдоган сказал в интервью, которое опубликовал турецкий телеканал TRT.

У России есть определенные ожидания от зерновой сделки, но она выступает за активную работу зернового коридора, утверждает Эрдоган. Он заявил, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку.

"Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, уже достигнут, и мы сделаем все возможное, чтобы его продолжить. По возвращении в Турцию я проведу переговоры с Путиным. Прежде всего, мы будем придерживаться телефонной дипломатии. Если запланированный на август визит Путина состоится, мы детально обсудим эти вопросы. Я полагаю, что мы обеспечим продолжение черноморской зерновой инициативы, не затягивая этот процесс", - сказал президент Турции.

Он спрогнозировал, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий - от голода в некоторых регионах до новых волн миграции.

"Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это. Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определенные ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу", - сообщил Эрдоган.

Ранее мы писали, что после разрыва зерновой сделки на мировых биржах подорожала пшеница.

Также мы анализировали, заработает ли вновь зерновой коридор и какие варианты экспорта агропродукции есть у Украины без него.