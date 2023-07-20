В Украине готовы возобновить экспорт зерна своими силами, несмотря на российские угрозы блокироывать Чёрное море, и готова пойти ради этого на любой риск.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time.

Кулеба заявил об этом во вторник, когда российские войска обстреляли украинские порты, где загружаются зерном суда зерновой инициативы. По словам министра, экспорт украинского зерна должен состояться, несмотря на военную угрозу со стороны РФ.

"Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру простой: нам не нужна Россия", — заявил в интервью Кулеба.

Накануне в РФ пригрозили топить все суда, что будут следовать в сторону Украины. Сегодня Украина сообщила, что готова к зеркальным действиям.

Перед этим РФ приостановила своё участие в Черноморской зерновой инициативе, которая должна была позволить огромным запасам украинского зерна выйти на мировые рынки, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Как мы сообщали, РФ атаковала порты и зерновые терминалы, повредив имущество международных и украинских трейдеров.

По данным СМИ, больше всего украинской агропродукции по зерновой сделке покупал Китай.