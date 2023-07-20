Сегодня фьючерсы на пшеницу на торгах в Чикаго выросли на 1,6% и достигли трехнедельного максимума на фоне растущих опасений, что атака на украинские порты после выхода России из зерновой сделки окажет долгосрочное влияние на мировые поставки.

Об этом сообщает Trading Economics.

Накануне в среду котировки сентябрьских контрактов на пшеницу в Чикаго подскочили на 8,5%, что стало максимальным дневным приростом с 2012 года.

Наиболее активные контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) выросли до 7,39 доллара за бушель. Рынок достиг своего максимума с 27 июня.

Также в среду выросли цены на пшеницу на бирже в Париже - рост составил 8%.

Между тем согласно данным ООН крупнейшим покупателем украинской агропродукции, которая экспортировалась в рамках черноморской сделки, был Китай. Из почти 33 миллионов тонн отправленного украинского товара 8 миллионов ушло в КНР. На долю всех африканских стран, которые, как заявлялось, должны были стать основными реципиентами зерновой сделки, пришлось только 4 миллиона тонн агропродукции.

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