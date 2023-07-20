Крупнейшим покупателем украинской агропродукции, которая экспортировалась в рамках черноморской сделки, был Китай. Из почти 33 миллионов тонн отправленного украинского товара 8 миллионов ушло в КНР.

Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные ООН.

За счет Китая основными покупателями зерна, кукурузы и другой украинской продукции были азиатские страны - суммарно 16,1 миллионов тонн. В их числе Турция, которая стоит на третьем месте в общем списке.

На втором месте за азиатскими государствами следуют страны Евросоюза с 12,8 миллионами тонн. В первой пятерке по закупкам из Украины также находятся Испания, Италия и Нидерланды.

Африканские страны гораздо ниже в списке. Суммарно они закупили только 4 миллиона тонн агропродукции.

Ранее мы подробно анализировали ситуацию с судоходством в Чёрном море после выхода России из зерновой сделки.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, "если будут учтены и реализованы все без исключения принципы её участия в ней".