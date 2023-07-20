В Украине из-за прекращения действия зерновой сделки сейчас заблокировано 32 миллиона тонн зерна.

Такие данные привела министр иностранных дел Германии Анналена Бербок журналистам после прибытия на встречу глав МИД ЕС в Брюссель.

По ее словам, в последние дни сложилась ситуация, "когда 32 миллиона тонн зерна застряли в Украине". Чиновница указала, что "голод, зерно не должны быть использованы в качестве оружия".

В то же время Бербок заявила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза зерна с Украины.

"Сотни тысяч, если не миллионы людей, срочно нуждаются в зерне с Украины, поэтому мы работаем вместе со всеми нашими международными партнерами, чтобы зерно в Украине не сгнило в силосах в ближайшие несколько недель, а попало к людям по всему миру, которые в нем остро нуждаются", - сказала министр.

Бербок добавила, что с самого начала "в дополнение к черноморской инициативе ЕС также укрепил солидарность в отношении железнодорожных перевозок с Украины".

"И теперь мы будем делать это еще более интенсивно вместе", - резюмировала она.

В заключение Бербок подчеркнула важность того, что во встрече вновь "принимают участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также госсекретарь США Энтони Блинкен".

Ранее мы публиковали данные ООН об основных покупателях украинской агропродукции, вывозимой в рамках зерновой сделки. В лидерах фигурируют Китай и азиатские страны, африканским странам достается ее малая часть.

Между тем после разрыва зерновой сделки на мировых биржах стала дорожать пшеница.