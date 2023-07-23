Во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Российская армия использовала такие типы ракет в ходе обстрела:

пять "Ониксов" из Крыма;

три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море;

четыре "Калибра" (все сбиты);

пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".

По данным Воздушных сил, было сбито 9 из 19-ти ракет.

Кроме того, Офис президента публикует новые фото последствий ракетного удара по Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале пообещал, что за обстрел города "будет ответ".

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. Рано утром было известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.

Война в Украине идет уже 515-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.