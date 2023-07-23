Последствия ночных ракетных ударов по Одессе. Фото: Т.me/V_Zelenskiy_official

Во время ночной атаки на Одессу россияне применили 19 ракет разных типов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Российская армия использовала такие типы ракет в ходе обстрела: 

  • пять "Ониксов" из Крыма;
  • три Х-22 с самолетов Ту-22МЗ в Черном море;
  • четыре "Калибра" (все сбиты);
  • пять "Искандер-К" (все сбиты) и два "Искандер-М".

По данным Воздушных сил, было сбито 9 из 19-ти ракет.

Кроме того, Офис президента публикует новые фото последствий ракетного удара по Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале пообещал, что за обстрел города "будет ответ".

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Зеленский.

Последствия ракетной атаки на Одессу

Последствия ракетной атаки на Одессу

Последствия ночных обстрелов Одессы

Так выглядит Одесса после ночных ракетных ударов

Так выглядит Одесса после ночных ракетных ударов

Одесса после ночных ракетных ударов

Последствия ракетных ударов по Одессе

Последствия ракетных ударов по Одессе

Напомним, в воскресенье, 23 июля, россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. Рано утром было известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.

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