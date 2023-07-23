В воскресенье, 23 июля, россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. На данный момент известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале.

"Последствия российской ночной атаки на Одессу по состоянию на 5:00: 19 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 пострадавших, из них – 3 детей. Один человек погиб", - говорится в сообщении Кипера.

Также Одесский горсовет публикует видео последствий ночного ракетного удара. Пострадал, в частности, Дом ученых в историческом центре города и соседние с ним здания. Также разрушения есть на бульваре Жванецкого, где пострадал объект инфраструктуры.

Отметим, что все это находится в относительной близости от моря и портовой инфраструктуры.

Также СМИ публикуют фото разрушений из Спасо-Преображенского собора Одессы.

Полиция публикует фото пострадавшей в Одессе многоэтажки и автомобилей.

Тем временем власти города после обстрела перекрыли улицу Приморская, которая идёт вдоль портовых построек на побережье.

Новый удар по Одесской области включал атаку по меньшей мере 5-ю видами ракет: "Калибры", "Ониксы+, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М. Силами ПВО значительная часть ракет была уничтожена.

Об этом сообщили в оперкомандовании "Юг".

Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.

Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города пострадали фасады и крыши, выбиты окна.

Получили повреждения два памятника архитектуры. По городу несколько воронок, есть обрывы электросетей.

Напомним, на днях РФ ракетными ударами разрушила зернохранилище в Одесской области.

В Одесской ОВА сообщали, что было попадание в терминалы с зерном, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, было две волны ударов. Первоначально РФ выпустила две ракеты "Калибр". И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар.