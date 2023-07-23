Последствия ночного обстрела Одессы. Фото: Национальная полиция

В воскресенье, 23 июля, россияне нанесли новые удары по Одессе. После ракетной атаки на Одессу есть разрушения инфраструктуры. На данный момент известно о 19 пострадавших и об одном погибшем мирном жителе. Кроме того, частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале. 

"Последствия российской ночной атаки на Одессу по состоянию на 5:00: 19 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 пострадавших, из них – 3 детей. Один человек погиб", - говорится в сообщении Кипера. 

Также Одесский горсовет публикует видео последствий ночного ракетного удара. Пострадал, в частности, Дом ученых в историческом центре города и соседние с ним здания. Также разрушения есть на бульваре Жванецкого, где пострадал объект инфраструктуры.

Отметим, что все это находится в относительной близости от моря и портовой инфраструктуры.

Также СМИ публикуют фото разрушений из Спасо-Преображенского собора Одессы.

Разрушения в Спасо-Преображенском соборе Одессы после ракетного удара

Разрушения в Спасо-Преображенском соборе Одессы после ракетного удара

Разрушения в Спасо-Преображенском соборе Одессы после ракетного удара

Разрушения в Спасо-Преображенском соборе Одессы после обстрела

Разрушения в Спасо-Преображенском соборе Одессы после обстрела

Полиция публикует фото пострадавшей в Одессе многоэтажки и автомобилей.

Тем временем власти города после обстрела перекрыли улицу Приморская, которая идёт вдоль портовых построек на побережье.

Последствия ракетного удара по Одессе

Последствия ракетного удара по Одессе

Последствия ракетного удара по Одессе

Последствия ночного обстрела Одессы

Последствия ночного обстрела Одессы

Новый удар по Одесской области включал атаку по меньшей мере 5-ю видами ракет: "Калибры", "Ониксы+, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М. Силами ПВО значительная часть ракет была уничтожена.

Об этом сообщили в оперкомандовании "Юг".

Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым (в том числе многоквартирным) домам.

Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города пострадали фасады и крыши, выбиты окна.

Получили повреждения два памятника архитектуры. По городу несколько воронок, есть обрывы электросетей.

Последствия обстрела Одессы

Разрушения в Одессе в результате ночного удара по городу

Разрушения в Одессе в результате ночного удара по городу

Разрушения в Одессе в результате ночного удара по городу

Разрушения в Одессе в результате удара по городу

Напомним, на днях РФ ракетными ударами разрушила зернохранилище в Одесской области

В Одесской ОВА сообщали, что было попадание в терминалы с зерном, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, было две волны ударов. Первоначально РФ выпустила две ракеты "Калибр". И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар.

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