Военкор топового российского издания РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне боевых действий в Запорожской области. 18 июля ему исполнилось 34 года.

Об этом первым сообщил в телеграм-канале назначенный россиянами "врио главы" Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев", - написал Балицкий.

В российском Минобороны заявили, что группа журналистов попала под удар со стороны ВСУ, который наносился кассетными боеприпасами. Ранения разной тяжести получили четыре сотрудника СМИ, их оперативно переместили в полевые госпитали.

"Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Его госпитализировали и сейчас перевозят в Мелитополь из Васильевки, затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым. Предварительно Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей.

Также пострадали журналисты "Известий": корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журналист получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы как раз о применении в войне кассетных боеприпасов.

В апреле мы сообщали, что под Кременной в Луганской области погиб украинский журналист и сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко, который воевал в ВСУ.

Незадолго до этого в зоне боевых действий погиб журналист Богдан Битик. Украинец сопровождал корреспондента итальянской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино.