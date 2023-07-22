В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 496 детей и более 1068 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Всего более 1564 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по установлению жертв войны на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Наиболее пострадавшими регионами стали: Донецкая область - 474, Харьковская - 297, Киевская - 129, Херсонская - 116, Запорожская - 97, Николаевская - 89, Днепропетровская - 83, Черниговская - 71, Луганская - 67.

В течение суток 21 июля в результате обстрела РФ поселка Дружба Бахмутского района Донецкой области погибли двое детей в возрасте 9 и 16 лет.

Также мы писали, что в Херсонской области неизвестный предмет сдетонировал в руках детей. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет.

Ранее в ООН назвали число погибших украинцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным ООН, в прошлом году Украина стала страной с наибольшим количеством убитых и искалеченных детей, а также страной с наибольшим количеством обстрелов школ и больниц.

Тем временем война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.