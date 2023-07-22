Минобороны РФ утверждает, что 6 июля в результате "группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования" по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове, якобы "уничтожено большое количество" поляков и немцев, воевавших на стороне Украины.

Напомним, в тот день был разрушен жилой дом и подстанция, погибли десять мирных жителей, еще 42 человека получили ранения. Также сообщалось о повреждении более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, 2 ВУЗов, дома ребенка и санаторной школы.

В одном из домов, куда упали обломки ракеты, были разрушены 3 и 4 этажи в пределах двух подъездов.

Мэр Льова заявил, что это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения.

По данным Вооруженных сил Украины, 6 июля россияне нанесли удар из акватории Черного моря около часу ночи. Атака была проведена крылатыми ракетами "Калибр", запущенными с кораблей и подлодок. Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.