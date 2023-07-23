Армия РФ может нанести новые удары по важным объектам Украины, россияне начали шпионить за энергообъектами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для "Ми-Україна".

Он рассказал, что украинская сторона отслеживает все вопросы, которые касаются разведки Россией энергетических объектов.

"Они начали такую работу - они сейчас осуществляют доразведку, используют, в том числе космическую разведку, другие виды разведки для того, чтобы, первое, установить какое состояние нашей энергетики, ну и второе, опять же, определить те критические объекты для нас, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", - заявил Скибицкий.

Ранее член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что в энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Более 26 подстанций частично уничтожены ракетными ударами россиян, а в штате предприятий образовался дефицит кадров из-за мобилизации.

Война в Украине идет уже 515-й день. Одесская область снова под обстрелом, мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июля 2023 года в онлайне.

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