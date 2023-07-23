Российские войска продвинулись в районе Кармазиновки (юго-западнее пгт Сватово Луганской области).

Об этом сообщает украинский военный паблик DeepState.

Особо отмечается, что на данном участке противник имеет значительное преимущество в огневой мощи, из-за чего часть подразделений ВСУ были вынуждены отойти.

Сообщается, что сейчас украинская армия вводит в бой резервы, чтоб стабилизировать фронт.

Напомним, что россияне в последний месяц ведут наступательные действия по линии фронта Купянск-Сватово-Кременная, пытаясь продвинутся к Купянску, Лиману и Оскольскому водохранилищу.

Ранее в Министерстве обороны сообщали о безуспешных российских атаках на Купянском направлении. Это было обусловлено тем, что у достаточно большой группировки в распоряжении имелась старая танковая техника.

Также мы анализировали, какой замысел у российского наступления на Купянск.

Кроме того, мы публковали видео, как украинская армия начала использовать кассетные снаряды на Купянском направлении. Решение использовать данное оружие было вызвано необходимостью сдерживать наступление большого количества войск противника.