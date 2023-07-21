В сети появились первые кадры использования украинскими военными кассетных боеприпасов.

Репортаж опубликовало английское издание The Telegraph.

Сообщается, что бойцы 14 ОМБр имени князя Романа Великого начали применять кассетные боеприпасы в местах сосредоточения российских войск на Купянском направлении.

На видео показано как стреляет артиллерийское орудие и как выглядит кассетный снаряд.

"Данные кассетные снаряды имеют очень выгодное свойство накрывать большие площади, где сосредотачивается живая сила или лёгкая бронированная техника противника. С их помощью можно будет сдерживать наступление врага или помогать нашей пехоте продвигаться вперёд чтобы предотратить наступление противника или помогать нашим войскам занимать выгодные позиции", — говорит артиллерист украинской армии.

Напомним, Великобритания, Франция, Германия и другие ключевые союзники США объявили данные вооружения запрещёнными в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но, помимо РФ, США и Украина не подписывали эту конвенцию.

Кроме того, по сообщениям западных изданий, США отправили в Украину кассетные боеприпасы марки M864 и M483A1, которые, по словам администрации, были испытаны в последние годы и гарантируют процент неразорвавшихся частей ниже 2,35%.

Данный коэффициент описывает число снарядов и отдельных их частей, которые после попадания боеприпаса не взорвутся и будут представлять опасность для гражданских лиц.

Ранее пентагон официально подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов.

Предприниматель-миллиардер Илон Маск раскритиковал передачу Украине кассетных вооружений, заявив, что "Ничего хорошего не выйдет".