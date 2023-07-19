В последние дни идет много сообщений о наступлении российских войск на широком фронте от Купянска и до берега Северского Донца (направление Кременная-Лиман).

Какой у него может быть замысел?

Обычно называют несколько задач.

На южном фланге этого фронта просматривается попытка создать угрозу с севера для Северска и Белогоровки, выйдя на левый берег Северского Донца. Для этого идет наступление в сторону Лимана и в Серебрянском лесничестве. По движениям в районе Новоселовского и Кармазиновки видно, что россияне хотят выйти к восточному берегу Оскольского водохранилища, чтоб занять более удобную линию обороны. Что же до находящейся под Купянском Масютовки - она также выходит на левый берег реки Оскол. Но наступление там, кроме прочего, создает угрозу непосредственно и Купянску - важному транспортному узлу в логистике ВСУ. Само по себе наступление российских войск на данном направлении побуждает украинские войска перебрасывать сюда резервы с других участков. Что, потенциально, может ослабить натиск ВСУ на Бахмут и на южном фронте.

Однако все описанное выше это, скорее, тактические цели, которые не будут иметь стратегических последствий для хода войны.

В тоже время, украинское командование заявляет, что Россия сосредоточила на этом направлении гигантскую группировку в 100 тысяч человек.

Если это так, то логично предположить, что цели РФ выходят за рамки тактических.

Какой тогда может быть стратегический замысел у россиян?

Наиболее очевидный - взятие Купянска с дальнейшим продвижением на юг вдоль восточного берега Оскола. Если движение будет сопровождаться прорывом российских войск к Лиману, то это, теоретически, создаст угрозу окружения крупной группировки ВСУ на всей линии нынешнего фронта Сватово-Кременная. Но для осуществление такого плана россияне должны пройти десятки километров. Пока до этого еще очень далеко.

Вторая возможная стратегическая цель в случае захвата Купянска - удар на запад в направлении Харькова, с заходом в тыл украинским подразделениям, которые находятся на границе с РФ (напомним, Путин недавно заявлял о создании "санитарной зоны" в украинском приграничье). Хотя задача продвинуться к Харькову тоже непростая.

В целом, любые атакующие действия РФ на этой линии фронта будут затруднены особенностями местности (леса, возвышенности и водоемы), которые, как известно еще по боям Второй Мировой войны, делают район стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей одним из самых тяжелых для наступления на всем восточноевропейском театре военных действий.

И уже в прошлом году у многих экспертов вызвало удивление зачем россияне тратят столько сил на продвижение в районе Изюма, Святогорска, Лимана, Северодонецка и Лисичанска (а позже и Бахмута с Соледаром), если наступать тут объективно трудно, а стратегических результатов, даже в случае успеха, будет немного.

Куда меньше, чем, например, если сопоставимые силы бросить на Авдеевку, Марьинку или Угледар.

Впрочем, не исключено, что 100 тысяч российских войск на данном направлении - это преувеличение. А на самом деле группировка заметно меньше и цели нынешних атак не выходят за рамки тактического продвижения и оттягивания резервов украинской армии.