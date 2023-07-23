Россия пытается наладить и увеличить объем производства любого вооружения, особенно беспилотников и ракет.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Война показывает, что как бы мы ни говорили, что у РФ нет высокоточного оружия, но на самом деле это война технологий. И по совершенствованию, наращиванию здесь есть одна такая маленькая оговорка для нас - что они пытаются наладить и увеличить объемы производства любого вооружения, особенно беспилотников", - сказал Скибицкий.

По его словам, Россия модернизировала ракеты Х-22 (теперь это Х-32) и "Оникс", а также возобновила использование комплексов "Бастион".

"Теперь ракета Х-22 по сути уже стала Х-32 (российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-земля" дальностью до 1 000 км и скоростью 4-5,4 тыс. км/ч - Ред.)", - заявил Скибицкий.

При этом представитель ГУР сказал, что РФ испытывает дефицит высокоточных ракет.

Как мы сообщали ранее, сотрудники российского ВПК достают микросхемы из бытовых приборов для производства ракет "Искандер" и "Кинжал".

Кроме этого исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб заявила, что США и Швейцария являются лидерами по производству компонентов для российского оружия.