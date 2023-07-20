США и Швейцария — лидеры по производству компонентов, которые потом оказываются в российском оружии, применяемом против Украины.

Об этом заявила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе.

"Парадокс в том, что именно Швейцария занимает категорическую позицию по участию в любом вооруженном конфликте. Они подчеркивают свою нейтральность", — отметила Трегуб.

Также в вооружении РФ нашли составляющие, сделанные в Германии, Нидерландах, Великобритании, Австрии, Франции и Японии.

Напомним, накануне в иранских дронах нашли ирландские детали. Начато расследование, каким образом детали их производства оказались в иранских дронах (в частности на двигателях беспилотников), которыми РФ атакует Украину.

Перед этим издание The Wall Street Journal сообщало, что внутри иранский дронов, запускаемых российской армией, стоят китайские детали, поставляемые в РФ.

Ранее Госдепартамен США сообщал, что, по данным разведки, экспорт микрочипов, используемых РФ для военной промышленности, вернулся к довоенным показателям.