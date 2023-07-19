Кыргызстан стал одним из ключевых партнеров России по обходу западных санкций. Через его компании РФ закупает широкий спектр товаров: от беспилотников и запчастей самолетов до оптических прицелов и усовершенствованных бомб.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Теперь, "после нескольких месяцев бесплодных визитов" американских и европейских представителей в Бишкек администрация Джо Байдена готовит "экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю", пишет издание. Компании Кыргызстана могут начать включать в "черный список", уточнили в США.

Общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022 году, увеличившись на 250 процентов по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину. Часть товаров Киргизия ранее никогда не поставляла в РФ - например, оптические прицелы.

В феврале и марте киргизские компании совершали у китайских и южнокорейских компаний оптовые закупки на сотни тысяч долларов "чувствительной электроники", в том числе специализированных полупроводников и усилителей напряжения.

Примерно такое же количество тех же видов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период, свидетельствуют документы.

Российские фирмы, получившие товары, в большинстве случаев были поставщиками российской военной промышленности.

По данным Newsweek, в обход санкций Россия закупила западные компоненты для вооружений на десятки миллиардов.

Также "Страна" писала, что Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российской нефтью.