США ввели запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. В целом под американские ограничения на экспорт в РФ и Беларусь попали 1224 позиций.

Об этом сообщается на сайте Федерального реестра со ссылкой на Министерство торговли США.

Под ограничения попали: инструменты и электроприборы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.

Напомним, Евросоюз обсуждает введение запрета на транзит товаров через Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС заметили огромный всплеск торговли европейскими товарами с некоторыми странами на фоне несоответствия между тем, сколько товаров приобретается в Евросоюзе, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране.

Также сообщалось, что на ввозимые в РФ гаджеты обязали предустанавливать "ВКонтакте", "Одноклассники" и голосовой помощник "Маруся".

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

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