На ввозимые в РФ гаджеты обязали предустанавливать "ВКонтакте", "Одноклассники и голосовой помощник "Маруся"
С начала 2023 года на ввозимые в Россию гаджеты должны быть обязательно предустановлен определенный российский софт. Среди него приложения "Яндекса", соцсети "ВКонтакте", видеохостинга Rutube и "Лаборатории Касперского".
Как пишут российские СМИ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Теперь смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки запрещено продавать в России без таких предустановленных приложений:
- мессенджер ICQ;
- голосовой помощник "Маруся";
- Mir Pay;
- Госуслуги;
- "Яндекс", "Яндекс Браузер", "Яндекс Карты" и "Яндекс Диск";
- навигационное приложение "2ГИС";
- книжный сервис "Литрес";
- "Почта Mail.ru";
- "Новости Mail. ru";
- "OK Live";
- "Одноклассники".
Кроме того, на умных телевизорах должны быть установлены приложения Первого канала, НТВ, ВГТРК и "Смотрим". Также обязательны программы для видеохостинга Rutube и сервиса видео "ВК Видео", онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы Ivi, Premier, "Кинопоиск", Wink, Окко, More. tv и "Старт".
В перечне среди офисных программ для установки на устройства iOS, Android, а также MacOS, Windows и Linux находится "МойОфис".
Ранее "Страна" сообщала, что Роскомнадзор ввёл запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.
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