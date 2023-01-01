С начала 2023 года на ввозимые в Россию гаджеты должны быть обязательно предустановлен определенный российский софт. Среди него приложения "Яндекса", соцсети "ВКонтакте", видеохостинга Rutube и "Лаборатории Касперского".

Как пишут российские СМИ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Теперь смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки запрещено продавать в России без таких предустановленных приложений:

мессенджер ICQ;

голосовой помощник "Маруся";

Mir Pay;

Госуслуги;

"Яндекс", "Яндекс Браузер", "Яндекс Карты" и "Яндекс Диск";

навигационное приложение "2ГИС";

книжный сервис "Литрес";

"Почта Mail.ru";

"Новости Mail. ru";

"OK Live";

"Одноклассники".

Кроме того, на умных телевизорах должны быть установлены приложения Первого канала, НТВ, ВГТРК и "Смотрим". Также обязательны программы для видеохостинга Rutube и сервиса видео "ВК Видео", онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы Ivi, Premier, "Кинопоиск", Wink, Окко, More. tv и "Старт".

В перечне среди офисных программ для установки на устройства iOS, Android, а также MacOS, Windows и Linux находится "МойОфис".

Ранее "Страна" сообщала, что Роскомнадзор ввёл запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

Мы также писали, что в России заблокировали Facebook.