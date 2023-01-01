В РФ обязали предустанавливать несколько приложений. Фото: akket.com

С начала 2023 года на ввозимые в Россию гаджеты должны быть обязательно предустановлен определенный российский софт. Среди него приложения "Яндекса", соцсети "ВКонтакте", видеохостинга Rutube и "Лаборатории Касперского".

Как пишут российские СМИ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Теперь смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки запрещено продавать в России без таких предустановленных приложений:

  • мессенджер ICQ;
  • голосовой помощник "Маруся";
  • Mir Pay;
  • Госуслуги;
  • "Яндекс", "Яндекс Браузер", "Яндекс Карты" и "Яндекс Диск";
  • навигационное приложение "2ГИС";
  • книжный сервис "Литрес";
  • "Почта Mail.ru";
  • "Новости Mail. ru";
  • "OK Live";
  • "Одноклассники".

Кроме того, на умных телевизорах должны быть установлены приложения Первого канала, НТВ, ВГТРК и "Смотрим". Также обязательны программы для видеохостинга Rutube и сервиса видео "ВК Видео", онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы Ivi, Premier, "Кинопоиск", Wink, Окко, More. tv и "Старт".

В перечне среди офисных программ для установки на устройства iOS, Android, а также MacOS, Windows и Linux находится "МойОфис".

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