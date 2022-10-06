В российских "Яндекс.Картах" внезапно исчезли границы между государствами
На "Яндекс.Картах" полностью исчезли границы между государствами.
Об этом сообщают российские издания.
В пресс-службе "Яндекс.Карт" заявили, что исчезновение границ связано с обновлением сервиса. Карты были переориентированы на отображение физико-географической информации вместо политической.
"Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее", - говорится в сообщении.
Отметим, что это обновление в пресс-службе "Яндекса" анонсировали еще в июне.
Также исчезли границы между областями.
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