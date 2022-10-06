На "Яндекс.Картах" полностью исчезли границы между государствами.

Об этом сообщают российские издания.

В пресс-службе "Яндекс.Карт" заявили, что исчезновение границ связано с обновлением сервиса. Карты были переориентированы на отображение физико-географической информации вместо политической.

"Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее", - говорится в сообщении.

Отметим, что это обновление в пресс-службе "Яндекса" анонсировали еще в июне.

Также исчезли границы между областями.

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