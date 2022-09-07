В мире шахмат разгорается громкий скандал. Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен снялся с Кубка Спрингфилда в Сент-Луисе после сенсационного поражения от американца Ханса Ниманна, которого обвинили в жульничестве.

Ниманн, идущий на 49-м месте в рейтинге ФИДЕ, который и возглавляет Магнус, одержал победу над норвежцем, играя черными, и прервал беспроигрышную серию Магнуса в 53 партии.

Сразу после этого он снялся с турнира без объяснения причин.

"Я снялся с турнира. Мне всегда нравилось играть в Сент-Луисе. Надеюсь, что вернусь сюда в будущем", - написал Магнус в Twitter и прикрепил видео с отрывком из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью: "Если я заговорю, у меня будут большие неприятности".

Норвежский эксперт Тарьей Свенсен также дал понять, что дело не просто в поражении.

"Это драма и скандал больших масштабов. Мы не видели ничего подобного за последние 50 лет, так что это, без сомнения, большое дело. Мы говорим о лучшем игроке всех времен, и Магнус не объяснил свой выбор, но все указывает на то, что он обвиняет Ханса Ниманна в читерстве. Доказательств нет, но Ниманн уже дважды попадался на мошенничестве онлайн. Это показывает, что он готов на такой шаг. Это особая ситуация, и если его поймают на мошенничестве, его карьере конец", - заявил эксперт.

Сам Ниманн сказал, что удивлен "странным" решение Магнуса.

После победы Ниманн заявил, что тем утром перед игрой случайно рассматривал именно тот вариант дебюта, который разыграл Карлсен, назвав это "нереальным совпадением".

Хотя СМИ пишут, что Магнус никогда раньше так игру не начинал, так что слова Ниманна у всех вызвали сомнения. К тому же ему припомнили, что его уже дважды якобы наказывали на самом известном шахматном портале chess.com за мухлеж.

В связи с этим в шахматистском сообществе распространяется подозрение, что либо Ханс каким-то образом получил доступ к шахматному компьютеру Карлсена еще до игры, либо кто-то слил ему эту информацию уже во время партии.

Также эти слухи подпитывает тот факт, что организаторы после заявления о снятии Карлсена с турнира усилили меры безопасности против мошенников: участников турнира более тщательно проверяют, чтобы они никак не могли смошенничать во время партий.

Но прямых доказательств жульничества нет.

Однако многие шахматисты начали обсуждать игру Ниманна, называя и ее, и анализ после игр слабыми как для игрока такого рейтинга.

"Магнус ни за что не сделал бы такого за миллион лет, не сделал бы. Он – абсолютный игрок, чемпион мира. Он бы ни за что не снялся, если бы искренне не верил, что Ханс читерил. Магнус серьезно в этом убежден", - считает американский шахматист Хикару Накамура.

Ну а Ниманн тем временем сыграл еще одну игру вничью и лидирует в общем зачете.

Напомним, что в августе украинки завоевали "золото" на Всемирной шахматной Олимпиаде.