Бывшая биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех опубликовала фотографию в форме российской сборной по биатлону с логотипом команды и надписью RBU.

Снимок появился в разделе Сториз Инстаграма спортсменки.

"Ты глазками пау-пау-пау, убила меня наповал", – всплывает сопроводительная надпись к фото.

Бех родом из России, она родилась в Хабаровском крае. В 2018 году переехала в Украину. С составе украинской сборной в 2019 году стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы среди юниоров в 2020 году. В том же 2020 году попала во взрослую сборную Украины. В ее составе дебютировала на Кубке мира на этапе в Контиолахти в сезоне 2020-2021.

После начала войны, в апреле, ее и еще трех натурализованных российских биатлонисток - Ольгу Абрамову, Оксану Москаленко и Дарью Сидорову - выгнали из сборной Украины за молчание об агрессии России, хотя официальной причиной называли низкие результаты. После этого спортсменка вернулась на свою родину.

Ранее "Страна" писала, что украинский продюсер Юрий Бардаш сравнил лозунг "Германия превыше всего", который использовался нацистами, с украинским лозунгом "Україна понад усе".

Это вызвало скандал в соцсетях, в связи с чем Бардаш сообщил, что на него "объявлена охота".