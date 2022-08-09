Одна из самых титулованных спортсменок мира, американская теннисистка Серена Уильямс объявила о завершении спортивной карьеры.

О планах покинуть корт после сентября она рассказала в колонке для журнала Vogue.

40-летняя Уильямс заявила, что хотела бы родить второго ребенка и сосредоточиться на семейной жизни. Спортсменка призналась, что всегда хотела стать многодетной матерью, но надеялась, что для этого ей не придется расставаться с теннисом.

"Я не хотела признавать, что мне нужно будет перестать играть в теннис. Это было чем‑то вроде запретной темы. Когда об этом упоминалось, я начинала плакать. Думаю, единственный человек, с которым я делилась этим, - мой психотерапевт", - написала Уильямс.

По словам теннисистки, она хотела бы с предвкушением смотреть в будущее, как некоторые другие спортсмены на закате активной карьеры, однако уход из спорта ей дается нелегко. Она назвала его "самой тяжелой вещью", которую можно вообразить.

Уильямс добавила, что ей жаль, что она не побила рекорд Маргарет Корт, которая выиграла 24 титула на турнирах Большого шлема. Серена заявила, что должна была победить на более чем 30 соревнованиях, но не сумела это сделать.

"Я прошла путь от кесарева сечения до второй легочной эмболии и финала Большого шлема. Я играла во время кормления грудью. Я пережила послеродовую депрессию. Но туда я не добралась. Должна была, хотела, могла", - считает Уильямс.

Спортсменка подчеркнула, что действия, совершенные ради ее дочери Олимпии, нельзя назвать жертвой. Уильямс готова проводить больше времени с ребенком и перейти к более сбалансированной жизни вне спорта. При этом в планах у Уильямс развитие своего бизнеса. Она владеет компанией с шестью сотрудниками, занимается инвестициями и хочет учиться.

"Мне никогда не нравилось говорить "уйти на пенсию". Мне это кажется несовременным. Возможно, лучшее слово для описания того, чем я занимаюсь - эволюция. Я здесь, чтобы сказать вам: я развиваюсь от тенниса к другим вещам, которые важны для меня. Несколько лет назад я основала фирму венчурного капитала, а вскоре после этого создала семью. Я хочу увеличить эту семью", - заявила она.

Бизнесом и семьей Серена займется после своего последнего матча. Поединок состоится в рамках турнира US Open, который пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

"К сожалению, я не была готова выиграть Уимблдон в этом году. И не знаю, буду ли готова победить в Нью-Йорке. Но я собираюсь попробовать. А турниры перед US Open будут веселыми. Я не ищу какого-то торжественного, финального момента на корте. Я ужасна в прощаниях, просто худшая в мире. Но, пожалуйста, знайте, что я благодарна вам больше, чем смогу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и трофеям. Я буду скучать по той версии себя, той девушке, которая играла в теннис. И я буду скучать по вам", - отметила спортсменка.

Как писала "Страна", осенью 2017 года Серена Уильмс вышла замуж за 34-летнего миллионера Алексиса Оганесяна. За несколько месяцев до этого теннисистка родила дочь.

А уже в декабре того же года Уильямс объявила о возвращении в большой спорт.