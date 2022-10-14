В магазин App Store компании Apple вернулись приложения российской компании "ВКонтакте", включая мессенджер, звонки и музыку.

Об этом сообщают российские СМИ.

Во "ВКонтакте" подтвердили, что приложение вернулось в App Store.

"Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сообщила пресс-служба VK.

Напомним, на днях компания Apple удалила для всего мира приложения "ВКонтакте" для из своего магазина App Store, потому что владелец соцсети - российская компания VK - попала под санкции Великобритании.

"Эти приложения распространяются разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, находящимися под санкциями правительства Великобритании", - сказал представитель Apple.

Ранее мы писали, что Украина начала использовать систему распознавания лиц Clearview AI, содержащую 2 млрд фото из "ВКонтакте". Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

При этом ссполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тат направил Киеву письмо с предложением помощи, когда началось российское вторжение.