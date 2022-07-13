Как сообщила прокуратура Ивано-Франковской области, суд приговорил к пяти годам лишения свободы бывшую россиянку, обвиненную в "пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима".

"В суде прокурор сказал, что обвиняемая на протяжении 2019-2022 годов в запрещенной социальной сети "Вконтакте" систематически распространяла, а также публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима", – поясняет прокуратура.

По мнению прокуроров и суда, обвиняемая пропагандировала идеи возрождения СССР, "оправдывала преступный коммунистический режим и возвеличивала Ленина и Сталина".

Ранее Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорил к году условно жителя села Матроска в Одесской области за использование коммунистической символики.

Также "Страна" писала, что на украино-молдавской границе в Одесской области пограничники задержали иностранца, который обклеил свой автомобиль советской символикой.